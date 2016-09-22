أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ابتسام تسكت تطمح إلى الوزارة في المغرب وتثير الجدل بتصريحاتها

Google+ Print

الخميس 22-09-2016 15:46

أثار تصريح صحفي أدلت به الفنانة الشابة ابتسام تسكت إلى أحد البرامج الإذاعية في المغرب الجدل من جديد، إذ قالت في تصريحها أنها لو كتب لها أن تكون وزيرة فستختار قطاع الثقافة والسياحة والعدل، خصوصاً أنّ المغرب على أبواب الانتخابات البرلمانية 7 أكتوبر المقبل .
وتعددت قراءات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا التصريح، حيث وصفه البعض بالهزلي وغير الجدّي، حسب طبيعة البرنامج الذي استدعيت إليه، وهناك من أثنى على انتقادها لوزارة الثقافة التي يرأسها محمد أمين الصبيحي معتبرين أنه المسؤول عن تراجع القطاع الفني والثقافي في البلاد.
يذكر أنّ ابتسام تسكت حصلت مؤخراً على جائزة اختيار الجمهور في مسابقة DAF BAMA Music Awards 2016 » في ألمانيا.
كما فازت خريجة برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي " على جائزة أفضل فنانة صاعدة في المسابقة، جنباً إلى جنب مع النجم المغربي أحمد شوقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي