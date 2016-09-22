ابتسام تسكت تطمح إلى الوزارة في المغرب وتثير الجدل بتصريحاتها

أثار تصريح صحفي أدلت به الفنانة الشابة ابتسام تسكت إلى أحد البرامج الإذاعية في المغرب الجدل من جديد، إذ قالت في تصريحها أنها لو كتب لها أن تكون وزيرة فستختار قطاع الثقافة والسياحة والعدل، خصوصاً أنّ المغرب على أبواب الانتخابات البرلمانية 7 أكتوبر المقبل .

وتعددت قراءات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا التصريح، حيث وصفه البعض بالهزلي وغير الجدّي، حسب طبيعة البرنامج الذي استدعيت إليه، وهناك من أثنى على انتقادها لوزارة الثقافة التي يرأسها محمد أمين الصبيحي معتبرين أنه المسؤول عن تراجع القطاع الفني والثقافي في البلاد.

يذكر أنّ ابتسام تسكت حصلت مؤخراً على جائزة اختيار الجمهور في مسابقة DAF BAMA Music Awards 2016 » في ألمانيا.

كما فازت خريجة برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي " على جائزة أفضل فنانة صاعدة في المسابقة، جنباً إلى جنب مع النجم المغربي أحمد شوقي.