هل تشتعل الحرب بين نوال الزغبي وفانز إليسا بسبب هذه التغريدة؟

بيروت_ هيام بنوت

تلوح في الأفق حرب باردة بين الفنانتين نوال الزغبي وإليسا، على خلفية علاقة نوال بـ "عديلة" الصفحة الفكاهية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعرف عن "عديلة" علاقتها السيئة ببعض الفنانات ومن بينهن إليسا ونانسي عجرم، مقابل علاقة جيدة بفنانات أخريات من بينهن نوال الزغبي وهيفاء وهبي، اللتان تتبادلان معها التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدات بوادر الإشكال بين نوال وفانز إليسا، عندما نشرت صفحة عديلة تقريراً يشير الى تفوق نوال على إليسا مع تعليق "مبروك نوال. بس إليسا وين"، فما كان من نوال الى أن ردت "عن جد ما بيفوتك شي مش معقول شو مهضومة وخفيفة وعندك سرعة بديهة يا عديلة". فجاء رد عديلة "انا بشكرك كتير وبحبك كتير"، ووصلها الجواب م نوال "أنا بحبك أكثر".

تعليق نوال الزغبي لم يرض "فانز" إليسا الذين شنوا هجوماً عليها وعلى عديلة، مدعماً بإثبات تؤكد تفوق ونجاح إليسا في عملها الاخير، ومن بين التغريدات التي هاجمت نوال وعديلة "نزيدكم من النجاحات أو بيكفي"، وتغريدة أخرى"يمكن عايز يلمع نوال أكثر"، فما كان من نوال علقت" نوال إلا ان غردت" هي عم بترد بمزحة على اللي صار من يومين ما حدا بيلغي نجاح التاني، فجاءها الرد عبر تغريدة" وثالثة "نوال ممكن انتي عم تمزحي بس عديلة دايما تبحث اغلاط اليسا.. وانت شاركتها اليوم . ابدا هي ما بتحكي عن نجاحاتها".

عديلة ما لبثت أن غردت "صرلن فانز اليسا من الصبح فلتانين عليها وحضرة جنابها ما كتبت شي حتى تسكتهم وتقلهم يحترموا زميلتها".

ومع أن نوال الزغبي اعلنت عبر تغريدة "كل شخص بيجيب اسم إليسا بالمنيح أو بالعاطل رع أعملوا بلوك"، بعدما أقدم أحد روّاد مواقع التواصل على إجراء تصويت بين أغنيتين لها ولاليسا، يبدو أن الأمور ستأخذ منحى تصاعدياً بين الفنانتين في الفترة المقبلة، تداول تغريدات متبادلة بين نوال الزغبي و"غريم" اليسا الشاعر أحمد ماضي، حيث كتب الاخير"إنت حبية قلبي غير إنك فنانة رائعة وإحساسك أروع إنت إنسانة محترمة وصاحبة مبدأ ولا مرة سمعت منك أو عنك كلمة غلط". فردت نوال"ونحنا منفتخر بشاعر رائع متلك".