ضربة حظ تعيد رزان مغربي إلى عالم الأضواء

كشفت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، تفاصيل برنامجها الجديد "ضربة حظ" المقرر عرضه قريبا عبر قناة "الحياة"، كل يوم الخميس ويحل المطرب المصري الكبير مدحت صالح ضيفاً على الحلقة الأولى.

البرنامج الجديد ينتمي لفئة البرامج الحوارية الفنية، وسيتم تقديمه كل خميس، في تمام الساعة 11 مساءً، على شاشة قناة "الحياة"، والحلقة تستمر ساعة ونصف، وتستضيف رزان، في كل حلقة فناناً، وأغلب الضيوف من المطربين، وتم تسجيل الحلقة الأولى بالفعل مع المطرب المصري مدحت صالح.

يذكر أنّ رزان مغربي، اشتهرت بتقديم برامج المسابقات ثم قدمت مؤخراً برنامجها "الحياة حلوة" الذي استمر لمدة موسمين، وهو برنامج غنائي استعراضي يستضيف عدة نجوم في الحلقة الواحدة، بحيث يضم 3 نجوم بالحلقة الواحدة، كما قدمت برنامجاً مماثلاً عبر الإذاعة المصرية.