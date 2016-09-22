“العفو الدولية” تنتقد فشل أوروبا في التعامل مع أزمة اللاجئين

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، تعاطي أوروبا مع أزمة اللاجئين، وذلك فى تقرير جديد عن أوضاع اللاجئين فى اليونان التى تعد نقطة دخول المهاجرين الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن تقرير المنظمة انتقاده لفشل أوروبا فى الوفاء بالتزاماتها بنقل اللاجئين من الدول التى يصلون إليها، موضحًا أن أربعة آلاف مهاجر فقط تم إعادة توزيعهم من بين 66,400 وعدت أوروبا بنقلهم على مدار عامين.

وأوضح التقرير – المخصص لتناول أوضاع اللاجئين باليونان – أن غالبية المهاجرين العالقين فى البلاد -والمقدر عددهم بستين ألفا- يعيشون فى ظروف مروعة ويواجهون معاناة وشيكة من الممكن تجنبها.

ونادت منظمة العفو الدولية السلطات اليونانية لتحسين أوضاع اللاجئين، كما ناشدت الدول الأوروبية لتسريع إجرائاتها لافتة إلى أن الاستمرار بالوتيرة الحالية سيحتاج 18 عاما للوفاء بالتزامات إعادة توزيع اللاجئين.