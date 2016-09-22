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«مرور قنا» يطلق حملة «اعرف حقوقك» لتوعية المواطنين والسائقين

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محافظة قنا - أرشيفية

محافظة قنا – أرشيفية

أطلقت إدارة مرور قنا بقيادة العقيد​حسن لطفي، مدير الإدارة، والمقدم وليد العاطون، رئيس مباحث المرور، اليوم الخميس، حملة توعية للمواطنين والسائقين تحت عنوان “اعرف حقوقك”.

وقال العقيد حسن لطفي، مدير إدارة مرور قنا، إن ” الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين – مستقلي السيارات السرفيس والتاكسي – بحقوقهم من السائقين، كيفية المطالبة بها، والإبلاغ عن أي تجاوزات”.

وأضاف لطفي :”كما الحملة تهدف إلى تعريف السائقين بالمخالفات التي أقرها القانون، قيمة كل مخالفة، ومدى التزامهم بها، وبشروط التراخيص لسلامة الركاب والمواطنين الذين يسيرون على الطرق المختلفة بمدينة قنا”.

كما أضاف مدير إدارة مرور قنا، أن الحملة التي أشرف عليها اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، وزعت أكثر من 1000 منشور يحمل عنوان “انتبه .. أعرف حقوقك”، مشيرًا إلى أنه قدم النصح لسائقي التاكسي بضرورة تشغيل العداد ومدى المخالفات التي سيتعرضون لها في حالة عدم تشغيله، والتي تصل إلى دفع غرامة قدرها 1500 .

المنشور الموزع على المواطنين للتعريف بحقوقهم

المنشور الموزع على المواطنين من قبل مرور قنا

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