أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السجن المشدد 5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالاقراص المخدرة بسوهاج‎

Google+ Print
السجن المشدد 5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالاقراص المخدرة بسوهاج‎ السجن المشدد 5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالاقراص المخدرة بسوهاج‎

أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم “محمد.ع.ف” عامل ومقيم بدائرة مركز المراغة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لأتهامه بالأتجار في الأقراص المخدره.

 

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2016 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالأتجار فى الأقراص بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 250 قرصًا من أقراص الترمادول.

 

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا