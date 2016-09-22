السجن المشدد 5 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار بالاقراص المخدرة بسوهاج‎

قررت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم “محمد.ع.ف” عامل ومقيم بدائرة مركز المراغة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لأتهامه بالأتجار في الأقراص المخدره.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2016 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالأتجار فى الأقراص بدائرة المركز، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 250 قرصًا من أقراص الترمادول.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق