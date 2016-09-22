الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي الثلاثاء المقبل

مراسل «ONA»:

تحتفل محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمى، الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر الجارى، في معبد الكرنك.

وقال حسن جيلانى مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية، إن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع خاص؛ حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزي الفرعوني.

وأشار الجيلاني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إلي أن الاحتفالية ستشمل عروضا موسيقية لفرقة الربابة ويصاحب هذه العروض طابور من حملة أعلام الطيف، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف جيلاني، أنه سيتم توجيه الدعوة لكل السائحين المقيمين بالأقصر للمشاركة في يوم السياحة العالمي، بالإضافة إلى استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر في ذلك اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال السياح في مدخل معبد الكرنك بالورود والهدايا التذكارية.