بشار الأسد: دمار حلب مؤلم وحكام الغرب أيديهم ملطخة بدماء السوريين

أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن ما يقوله الأمريكيون عن الأزمة السورية مجرد أكاذيب وأن اتهامات واشنطن لهم بقصف قافلة المساعدات لا أساس لها من الصحة، زاعما أن الأخطاء الفردية التى قد تقع من النظام لا تعنى أن هناك سياسية معينة من الحكومة.

وأضاف الأسد فى لقاء أذاعته قناة العربية، أن النظام لا يمنع دخول الغذاء للمدنيين بشرق حلب وأن المستشفيات متوفرة في حلب وإلا كيف سيعيش سكانها، قائلا "دمار حلب مؤلم لكننا سنعيد بناءها.. ولا أعرف كيف ينظر حكام الغرب الى أنفسهم وأيديهم ملطخة بدماء السوريين".

وأوضح الأسد أن خسارة النظام السورى مناطق ومدن سورية وكسب أخرى طبيعى فى الحرب، مؤكدا أنه منذ التدخل العسكرى الروسى فى سوريا تحسن وضعهم الميدانى، كما لفت إلى أن البراميل المتفجرة التى يلقيها النظام هى مجرد قنابل لقتل الإرهابيين.