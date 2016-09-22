وزيرة الهجرة تزور مكتبة الإسكندرية لبحث تلقى رسائل علمية للعاملين بالخارج

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، بزيارة مكتبة الإسكندرية، لبحث تلقى الرسائل العملية للعاملين بالخارج، حيث كان فى استقبالها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية لأول مرة، وأعربت عن سعادتها بتلك الزيارة، وحول سبب الزيارة قالت إنها سوف تلتقى بالدكتور إسماعيل سراج الدين، لبحث إمكانية تخصيص قسم خاص بالمكتبة لتلقى الرسائل العلمية من الماجستير والدكتوراه للعاملين بالخارج، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية.

وأشارت إلى أن هناك العديد من تلك الأبحاث لابد من الاهتمام بها واستغلالها لخدمة الوطن، من جهة أخرى قامت الوزيرة بجولة تفقدية داخل المكتبة، زارت خلالها المتاحف والمعارض الملحقة بها.