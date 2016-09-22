جامعة الإسكندرية تنظم ندوات توعية للطلاب لترشيد استهلاك المياه

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الاسكندرية فى جلسته المنعقدة صباح اليوم، برئاسة الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تنظيم حملات توعية لشباب الجامعة لترشيد استهلاك المياه عن طريق عقد ندوات وتوزيع مطبوعات تحث الطلاب على ضرورة الحفاظ على المياه وذلك بجميع كليات الجامعة .

وأكد الدكتور الكردى على وكلاء الكليات ضرورة رفع المخلفات بجميع الكليات والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمعامل والمنشآت والتأكد من سلامتها قبل بدء العام الدراسى ضماناً لسلامة وأمن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

واستعرض المجلس القوافل الطبية التى تمت فى منطقة غيط العنب والمزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة فى تخصصات الأطفال والنساء والأمراض الجلدية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية لإجراء العمليات المطلوبة ، وطالب الدكتور الكردى القطاع الطبى بجميع تخصصاته التنسيق مع رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الإعداد للقوافل القادمة .

ووافق المجلس على التقرير الفنى النهائى لمشروع البحث المقدم من السيــدة أ.د. نجوى المكى بكلية الهندسة بعنوان " نظام تقييم آلى للترجمة العربية متوافق مع مجال الاستخدام " والممول من شركة مايكروسوفت ATL والذى يهدف إلى تسهيل ترجمة المحتوى المتميز على الانترنت الى اللغة العربية وتقييم الترجمة وإتاحتها على الشبكة الإلتكرونية .

كما وافق المجلس على استمرار العمل فى المشروعات الثلاثة المقدمة من كلية الزراعة للتمويل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعنوان " تقييم فاعلية المبيدات الحشرية ضد آفات البطاطس " و " تقييم فاعلية المبيدات على القوارض فى الحدائق والحقول " بمحافظة الاسكندرية و" تقييم فاعلية المبيدات ضد آفات البقوليات " بمحافظة الاسكندرية .

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة منى مرعى الأستاذ بكلية طب الأسنان بعنوان " استخدام الزجاج الحيوى لتنمية عظام الفك بعد الخلع مباشرة ً " والممول ذاتياً من باحثى الكلية ضمن بروتوكول التعاون الرسمى بين الكلية ومديرية الشئون الصحية بهدف تقييم تأثير الزجاج الحيوى فى إنماء العظام مباشرةً بعد الخلع للطواحن العلوية والسفلية .

واعتمد المجلس الخطة السنوية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 2016/2017 بكلية الهندسة والتى تتضمن خطة الخدمات والأنشطة المجتمعية للكلية ومشاركة الأطراف المجتمعية فى الأنشطة وتسجيل المشاركات الموجودة بالإضافة إلى قياس مستوى رضا الأطراف المجتمعية نحو الخدمات المقدمة وأخيراً خطة تنمية الموارد الذاتية للكلية وأطر تفعيلها بالإضافة الى اعتماد الخطة السنوية لكلية الطب البيطرى والتمريض.