صور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض «من أجل مصر» للأدوات المدرسية

مراسل «ONA»:

افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، معرض “من أجل مصر”، لبيع الأدوات المدرسية، والمقام من قبل جمعية “من أجل مصر”، بنادي سوهاج الرياضي في الفترة من 21 وحتى 30 سبتمبر.

وحضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية، الشعبية، وأعضاء الجمعية .

وأكد عبد المنعم – خلال الافتتاح – أهمية دور المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية الفعالة من الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني في التنمية والتطوير، فضلًا عن مشاركة الجهات التنفيذية في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعارٍ مناسبة.

وأوضح مدحت المدني، المنسق العام للجمعية بسوهاج، أن الجمعية قامت بشراء مستلزمات المدارس بسعر الجملة، وعرضها للجمهور بتخفيضات تصل إلى 35 %، بهدف محاربة غلاء الأسعار، والتيسير على المواطنين.

وأضاف المدني، أن الجمعية سوف تقوم بإنشاء عدد من المعارض الأخرى في عدد من المراكز والمدن.

قررت نقابة الصيادلة بسوهاج – على هامش الافتتاح، وفي إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة – علاج 30 حالة من مرضى “فيروس سي” مجانًا، حتى يتم شفاءهم بتكلفة تصل إلى 100 ألف جنيه.