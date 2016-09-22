بالصور.. تنفيذ 530 ألف شقة بمشروع «المليون وحدة سكنية» بالوادي الجديد‎

صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، إن الوزارة انتهت من تنفيذ نحو 530 ألف وحدة بمشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تسليم 50 ألفا منها، وتسلم الوحدات تباعا للمستحقين.

وقال أن الوزارة ستتوسع في محور الإيجار الذي يلبي مطالب شريحة الأولى بالرعاية، في الحصول على وحدة سكنية لائقة.

وأضاف أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها تباعا، فور الانتهاء من الإجراءات والأوراق اللازمة داخل البنوك لإنهاء عقود الوحدات السكنية.

جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس لتسليم عقود وحدات الاسكان الاجتماعى، حيث قام بتوزيع 39 عقدًا من إجمالى 912 وحدة سكنية على مستوى المحافظة.