محافظ أسيوط : إزالة تعديات على 866 فدان أراضى زراعية بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على مساحة 866 فدان أراضى زراعية بالمحافظة، بواقع 19 ألف و563 حالة تعدى منذ عام 2011 وحتى الآن، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة والجهات الأمنية.

مؤكدًا على إستمرار حملات الإزالة على باقي التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدى لها بكل حسم وقوة دون تهاون، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة والحد منها.

وأضاف المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن جملة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، منذ عام 2011 وحتى الآن بلغت 3394 فدان بواقع 91 ألف و959 حالة تعدى، وجارى إزالة تعديات على 2528 فدان، بواقع 72 ألف و396 حالة تعدى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن السبب فى هذه التعديات على الأراضى الزراعية، يعود إلى الظروف التى مر بها الوطن منذ أحداث 25 يناير 2011.

بالإضافة إلي عدم الوعى بالأضرار الناتجة عن التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدورها تؤدى إلى إنحسار الرقعة الزراعية وزوالها تدريجيًا، مشيراً إلى أن المهندس ياسر دسوقى محافظ أسيوط، يعطى إهتمامًا كبيرًا لقضية التعديات على الأراضي الزراعية، حيث كان قد أمر بحصر الأراضي التى تم الإعتداء عليها، وأمر بوضع خطة زمنية للإزالتها بالتعاون مع الجهات الأمنية.