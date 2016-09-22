قرار جمهوري بإحالة قاضي «الصور الفاضحة» للمعاش

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإحالة القاضي “ن. ع. أ. ج” نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش، وذلك تنفيذًا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في طلب الصلاحية 11 لسنة 61 قضائية- صلاحية.

يذكر أن، قرار إحالة القاضي المذكور للمعاش يعني فصله من وظيفته القضائية، دون توفير وظيفة إدارية بديلة له.

وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا، إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية أو اللوم أو التبرئة.

واستند الحكم إلى الصور الفاضحة التي جمعت القاضي المذكور ببعض الفتيات الآسيويات في أماكن للسهر، والتي تداولت له منذ عام 2013 على صفحات بعض المجموعات المغلقة للقضاة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ثم تداولت على نطاق واسع على صفحات أخرى، بعضها يروج لتيارات وجماعات مناهضة للدولة.