إشهار فرع لـ«القابضة لمياه الشرب» بالوادى الجديد‎ خلال أيام

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق اليوم الخميس، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم اشهار فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أرض محافظة الوادى الجديد والتى ستخدم التنمية ومناطق الاستصلاح الحديث والقرى النائية بشكل كبير من خلال دعمها بالمرافق اللازمة.

جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس وبرفقته مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، واللواء محمد ناصر رئيس جهاز التعمير لتسليم وحدات الاسكان الاجتماعي، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ نصيب المحافظة منها 912 وحدة سكنية موزعين على مراكزها الخمسة.