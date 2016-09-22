قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 24 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، من بينهم فتاة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من القدس، و4 من محافظة سلفيت، و4 من محافظة طوباس، و3 من الخليل من بينهم فتاة، كما تم اعتقال 3 من جنين، و3 من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى اعتقال اثنين من كلا من بيت لحم، ومخيم نور شمس فى طولكرم.من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان، بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، أثناء مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام مئات المستوطنين “مقام يوسف” شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن 6 حافلات للمستوطنين، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدنية، بحراسة جنود الاحتلال، باتجاه المقام، لأداء طقوس دينية، وخلال مواجهات مع قوات الإحتلال أصيب شخصان، بأعيرة قوات الاحتلال، كما تم إحراق كمية كبيرة من الأخشاب تعود لمحلات قريبة من دوار الحسبة شرق المدينة، إثر إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مخططات الاحتلال الإسرائيلى التهويدية فى القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج” بما فيها منطقة الأغوار الفلسطينية.وقالت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن سلطات الاحتلال، وعلى مرأى ومسمع من العالم تتمادى فى هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة، من أجل إحلال المستوطنين اليهود مكانهم، فى سعى منها لتغيير الطبيعة الديموغرافية فى تلك المناطق لصالح المستوطنين اليهود، مشيرة إلى مخططات الاحتلال لهدم 8 عمارات سكنية فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بجانب إخطار 14 عائلة فى الأغوار بترك مساكنهم وإخلاء أرضهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، كأمور اعتيادية وأرقام عابرة، وتجاهل حجم المأساة الحقيقية والمعاناة الإنسانية التى تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأرضها ومنازلها.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصدير البيانات ودعته الى تحمل مسئوليته السياسية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بلجم الاحتلال.