ولى عهد أبو ظبى يهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطنى

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى الـ86.

ونشر بن زايد صورة له بصحبة العاهل السعودى الملك محمد سلمان معلقا عليها قائلا: "نبارك للقيادة والشعب السعودى باليوم الوطنى الـ86 ونثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين، التى أعادت للعرب والمسلمين روح التلاحم والتكاتف".

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى لتوحيد المملكة فى 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932.