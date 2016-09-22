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حبس عاطل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة تروسيكل من شخص

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حبس عاطل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة تروسيكل من شخص حبس عاطل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة تروسيكل من شخص

>سوهاج – عمرو خلف

أمر محمد أحمد وكيل نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم "محمد.ح.أ" 30 سنة عاطل ومقيم دائرة بدائرة مركز سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة تروسيكل من المجنى عليه "أحمد.م" بشارع السوق بقرية الكوامل .

 

وترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه، مفاده بأنه توجه إلى شارع السوق لشراء بعض المتطلبات بالتروسيكل الخاص به وقام بوضعه فى أحد الأماكن داخل السوق وعند عودته اكتشف سرقة التروسيكل الخاص به .

 

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .


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