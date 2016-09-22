بعد ساعة من الحادث.. مباحث القاهرة تعيد سيارة مسروقة لصاحبها بالخليفة

نجح رجال مباحث القاهرة فى أقل من ساعة، فى إعادة سيارة مبلغ بسرقتها من سائق بمنطقة الخليفة، وذلك بعد أن غافله شخصان أثناء شرائه السجائر من أحد الأكشاك تاركا المفتاح والهاتف بداخلها واستوليا عليها، فتم استدراجهما بزعم دفع فدية مقابل إعادتها وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من محسن ح م 38 سنة سائق بأنه أثناء سيره بالسيارة ملكة رقم أ م 9364 ماركة هيونداى فيرنا، توقف أمام أحد أكشاك بيع السجائر وترجل من السيارة تاركا مفتاح التشغيل وهاتفه المحمول بداخلها وفوجئ بقيام شخصين باستقلال السيارة ولاذا بالفرار.

وأشار السائق فى وقت لاحق إلى أنه تمكن من الاتصال بالجناة على هاتفة المستولى عليه، حيث قاما بمساومته على إعادة السيارة مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، وبمجاراة الجناة أمكن استدراجهما لمنطقة الأباجية، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستولى عليه .

ومن خلال الفحص تبين أنهما محمد أ ع 29 سنة عاطلأ والقذافى ر ج 25 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 13043 لسنة 2011م أكتوبر/جيزة " سرقة بالإكراه".

وبمواجهتهما اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب " المغافلة " باستخدام مفتاحها الأصلى بعرض السيارة على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5421 لسنة 2016م جنح الخليفة، وتولت النيابة العامة التحقيق.