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حازم صلاح أبو إسماعيل يتطاول على قاضى التحقيق بقضية حصار محكمة مدينة نصر

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حازم صلاح أبو إسماعيل يتطاول على قاضى التحقيق بقضية حصار محكمة مدينة نصر حازم صلاح أبو إسماعيل يتطاول على قاضى التحقيق بقضية حصار محكمة مدينة نصر

>كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

 

واستكملت محكمة الجنايات سماع مرافعة "أبو إسماعيل"، التى كانت بمثابة تطاول على هيئة المحكمة الموقرة من المتهم، حيث وجه أبو إسماعيل حديثه للمحكمة قائلاً: "قاضى التحقيق وضع له قانون خاص.. حيث لا يستطيع أحد أن يصدر قرار انتدب قاضى تحقيق إلا الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وقاضى التحقيق الذى حقق فى القضية منعدم الصفة لأنه لم ينتدب من الجمعية العمومية لمحكمة النقض".

 

واستكمل: "قاضى التحقيق انتهى ندبه ورغم ذلك أكمل التحقيق فى القضية، وأصدر أمر إحالة فى القضية"، وأضاف أبو إسماعيل أنه طبقا للمواد من 64 وحتى 67 من قانون الإجراءات فأنه يدفع بانعدام أمر الإحالة وكافة إجراءات التحقيق الابتدائى، كما دفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية وعدم جواز إصدار حكم فى موضوعها، وذلك تأسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على التحقيق الابتدائى فى القضية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.


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