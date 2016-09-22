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معوض: هدف الأهلي جمع 9 نقاط قبل توقف الدوري

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معوض: هدف الأهلي جمع 9 نقاط قبل توقف الدوري معوض: هدف الأهلي جمع 9 نقاط قبل توقف الدوري

قال سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي إن هدف الفريق جمع 9 نقاط من مبارياته الثلاث قبل توقف الدوري.

ويلعب الأهلي مع وادي دجلة يوم 28 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة من الدوري، وبعدها تتوقف المسابقة بسبب مباراة منتخب ضد الكونجو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأفصح معوض في تصريحات للمركز الإعلامي: "مباريات الفريق كلها صعبة والجهاز الفني يمنح كل مباراة اهتماما كبيرا لضمان الظهور بشكل قوي وفي إطار السعي لتحقيق 9 نقاط قبل فترة توقف الدوري".

وأكمل "الفريق يلعب دائمًا بعقلية الفوز فقط في كل المباريات بشكل عام من منطلق احترام جميع المنافسين ولتحقيق خطة الجهاز بالتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد".

وأوضح "لاعبو الأهلي يتمتعون بانضباط ووعي تكتيكي جيد للغاية، وهو ما ظهر في مباراة الإسماعيلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري، والجهاز الفني يعمل على زيادة هذا الجزء وتطويره لدى اللاعبين بشكل مستمر".

ويلعب الأهلي اليوم الخميس ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.

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