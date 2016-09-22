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مستشفى الأهلي - باسم علي وصالح جمعة وربيعة يبدأون التأهيل

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مستشفى الأهلي - باسم علي وصالح جمعة وربيعة يبدأون التأهيل مستشفى الأهلي - باسم علي وصالح جمعة وربيعة يبدأون التأهيل

يواصل صالح جمعة ورامي ربيعة وباسم علي ثلاثي النادي الأهلي المصاب أداء تدريباتهم التأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى صالح جمعة فقرات علاج طبيعي في الجيمانيزيوم صباح اليوم الخميس بعد أن اشتكى من تورم في الكاحل أدت لغيابه عن المران أمس الأربعاء وخروجه من قائمة مباراة المقاولون العرب.

وخاض اللاعب تدريبات علاجية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

أما رامي ربيعة، فقام بتنفيذ تدريبات تأهيل بدني مكثفة في الملعب في إطار برنامج التأهيل من الإصابة بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة وقبل السفر الى ألمانيا.

وخضع اللاعب لجلسة علاج قبل أن يؤدي فقرة تأهيل في الملعب شهدت زيادة الحمل البدني لتقوية العضلات بشكل متدرج لتجهيزه للمرحلة القادمة من التدريبات.

وأخيرا باسم علي ظهير أيمن الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي في الجيمانيزيوم صباح اليوم الأربعاء في ظل معاناته من مزق في العضلة الخلفية تعرض لها أمام الإسماعيلي.

وبدأ اللاعب تنفيذ برنامج التأهيل الخاص به بعد أن أثبتت الأشعة وجود تمزق قدره 2 مليمتر على أن يخضع لفحص مستمر لقياس درجة التئام المزق قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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