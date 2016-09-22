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الزمالك يحذر الأمن المغربي من ' وايت نايتس '

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الزمالك يحذر الأمن المغربي من ' وايت نايتس ' الزمالك يحذر الأمن المغربي من ' وايت نايتس '

شهد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والوداد المغربي، تحذير مسؤولي النادي الأبيض من دخول أفراد مجموعة "أولتراس وايت نايتس".

ويستضف الوداد نظيره الزمالك يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع الأمني الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وهاني زادة عضو مجلس الإدارة.

واتفق مسؤولا الزمالك مع الأمن المغربي على طريقة تنظيم دخول جماهير الفريق الأبيض للمباراة.

وحذر جلال إبراهيم وزادة مسؤولي الأمن المغربي من دخول أفراد مجموعة "وايت نايتس" المنتمية إلى تشجيع الفريق، وأخلا مسؤولية الزمالك من أي شغب قد يصدر منهم.

ونقل الثنائي إلى الأمن المغربي وجهة نظر إدارة الزمالك التي تفضل عدم دخول أفراد المجموعة إلى المدرجات.

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