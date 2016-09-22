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الأهلي ينفي شائعة ' الإصابة المزمنة ' لمروان محسن

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الأهلي ينفي شائعة ' الإصابة المزمنة ' لمروان محسن الأهلي ينفي شائعة ' الإصابة المزمنة ' لمروان محسن

نفى خالد محمود طبيب النادي الأهلي ما تردد عن معاناة مروان محسن مهاجم الفريق من إصابة مزمنة في منطقة الحوض.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "مروان محسن يسير بشكل جيد بعدما طمأن الطبيب الألماني اللاعب وأكد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

وأضاف "إصابة مروان محسن ليست مزمنة كما يروج البعض، لكنها إصابة تحتاج لبعض الوقت للتخلص من أثارها".

طبيب الأهلي أتبع "حقن اللاعب بحقنة PRP هو نظام متبع في كل دول العالم لعلاج هذه النوعية من الإصابات ولا يوجد أي بحث أو تقرير أو دراسة تؤكد أن من يتناول هذه الحقن يعانى من إصابة مزمنة".

وانضم مروان محسن للأهلي قادما من الإسماعيلي بداية الموسم الجاري في صفقة كلفت النادي الأحمر مبلغ 10 مليون جنيه، إلا أن اللاعب مازال يعاني من إصابة جعلته يغيب كثيرا عن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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