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بالصور.. تنفيذ 1000 وحدة سكنية إضافية للإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد‎

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أرشيفية

جانب من تسليم عقود الوحدات السكنية بالوادي الجديد

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، الخميس، أنه سيتم تنفيذ 1000 وحدة سكنية إضافية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لتدعيم فرص التوطين والتنمية على أرض المحافظة، خاصة أن المشروع لاقى إقبال كبيرا من الشباب.

 وأكد مدبولى، خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أن حصة المحافظة من مشروع المليون وحدة سكنية والتي كان قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح تبلغ 912 وحدة سكنية موزعين على جميع المراكز وسوف يتم تدعيمهم 1000 وحدة اخرين.

جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس وبرفقته مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى واللواء محمد ناصر رئيس جهاز التعمير لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن مشروع المليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ نصيب المحافظة منها 912 وحدة سكنية موزعين على مراكرها الخمسة تم الانتهاء منهم ماعدا مركز الفرافرة وسيتم توزيع عقودهم تباعا.

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