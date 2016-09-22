بالصور.. «مدبولي» يوزع 39 عقدًا لوحدات سكنية بالوادى الجديد‎

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، خلال زيارته للوادي الجديد، 39 عقدًا لوحدات الإسكان الاجتماعي بمركز الخارجة بالمحافظة.

وياتي ذلك كبداية لتوزيع 912 وحدة سكنية بجميع مراكز المحافظة، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، والذى يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكشف مدبولى ، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عدة مشروعات خدمية سوف تنفذ خلال المرحلة المقبلة على أرض محافظة الوادى الجديد فى مجال الطرق والصرف الصحي، ومياه الشرب وكلها لخدمة التنمية، والتوطين، وجذب اكبر عدد من السكان الى المحافظة .‏