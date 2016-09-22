أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. «مدبولي» يوزع 39 عقدًا لوحدات سكنية بالوادى الجديد‎

Google+ Print
وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد خلال تسليم شقق الاسكان الاجتماعي

وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد خلال تسليم شقق الاسكان الاجتماعي

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، خلال زيارته للوادي الجديد، 39 عقدًا لوحدات الإسكان الاجتماعي  بمركز الخارجة بالمحافظة.

وياتي ذلك كبداية لتوزيع 912 وحدة سكنية بجميع مراكز المحافظة، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، والذى يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح .

 وكشف مدبولى ، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عدة مشروعات خدمية سوف تنفذ خلال المرحلة المقبلة على أرض محافظة الوادى الجديد فى مجال الطرق والصرف الصحي، ومياه الشرب وكلها لخدمة التنمية، والتوطين، وجذب اكبر عدد من السكان  الى المحافظة .‏

٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤٠٥(0)_resized_2 ٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤٠٧(0)_resized_1 ٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤٠٧(0)_resized_1_1 ٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤٠٨_resized_3 ٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤١١_resized_2 ٢٠١٦٠٩٢٢_١٠٣٤١٣_resized_5 ٢٠١٦٠٩٢٢_١١٠٧٣٤_resized_4 ٢٠١٦٠٩٢٢_١١١٠٢٠(0)_resized ٢٠١٦٠٩٢٢_١١١٠٢٠_resized_1 ٢٠١٦٠٩٢٢_١١١٠٢٢_resized

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين