ميدو يشرح: لماذا يضر المصريون رمضان.. وكيف يستفيد المنتخب من المحمدي

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت على الثنائي المصري المحترف في الدوري الإنجليزي رمضان صبحي وأحمد المحمدي.

رمضان صبحي والمحمدي التقيان مساء أمس الأربعاء في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وانتهت المباراة بفوز هال سيتي على ستوك بهدفين مقابل هدف.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "صدى البلد": "بخصوص رمضان صبحي فما يحدث معه من المشاركة بشكل تدريجي هو أمر طبيعي بالنظر لفارق المستويات بين الدوري الإنجليزي والمصري".

وأضاف "طبيعي أن يتطلب الأمر وقت لتأقلم اللاعب على الأجواء الجديدة، لكني أشعر باستعجال كبير من قبل الجمهور المصري والإعلام يضع اللاعب تحت ضغوط".

ميدو استرسل "في النهاية رمضان صبحي بشر ويستمع لتلك الآراء من اللاعبين، ومثل هذه الضغوط قد تدفعه لاتخاذ قرار انفعالي بالعودة مثلا من الاحتراف".

وأتم "مباراة كمباراة هال سيتي في كأس الرابطة صنعت من أجل اللاعبين الشباب للحصول على فرصة، ورمضان يجب أن يستمر مع ستوك سيتي لأنهم مقتنعون بأداءه ودفعوا فيه مبلغ كبير، كما أن بدايتهم السيئة لا تعني أنهم فريق ضعيف".

نجم توتنام ووست هام السابق تحدث أيضا عن أحمد المحمدي لاعب هال سيتي.

وقال ميدو: "الأجهزة الفنية المتتالية لمنتخب مصر أفقدته الثقة في نفسه هنا في مصر".

ميدو أضاف "المحمدي لاعب كبير وعدد دقائق اللعب في الدوري الإنجليزي لم يفعلها أي لاعب من قبله".

وأتبع "يجب أن يستدعى للمنتخب على أنه لاعب كبير وإضافة لمنتخب مصر، ويجب أن تشعره بأنه ضمن نجوم المنتخب نفسيا حتى ينتج لك الإضافة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونجو بداية شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.