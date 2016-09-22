أبو إسماعيل يقدم طلباته للمحكمة على ورقة كرتون بـ"حصار محكمة مدينة نصر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم، الخميس، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وفى بداية الجلسة سمحت المحكمة لحازم صلاح أبو إسماعيل بالخروج من القفص والترافع عن نفسه، وقال إن أوراق القضية مزورة بالكامل واشتركت فى عملية تزوير الأوراق سلطات فى الدولة.

وأضاف " أبو إسماعيل" أنه لا يعلم نص المادة التى يحاكم فيها، لأنه لم يطلع على نص مادة قانون العقوبات التى يحاكم فيها فى هذه القضية، وقرر أبو إسماعيل أنه يحتفظ بحقه فى إبداء كافة الدفوع الشكلية والإجرائية لحين فصل المحكمة فى طلباته التى سيقدمها فى جلسة اليوم، وأن بعض هذه الدفوع لا يمكنه صياغتها إلا بعد تقديم ما يحدد هذه الصياغة، وقال إن هذه الجلسة لم تكون آخر جلسات التى سيترافع فيها، وكما قدم أبو إسماعيل قائمة بطلباته ودفوعه للمحكمة على ورقة كرتون.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.