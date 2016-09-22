قبول تظلم أحد قضاة بيان رابعة العدوية على قرار منعه من السفر

قضت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار سمير أسعد، بقبول تظلم المستشار "محمد وفيق زين الدين"، أحد قضاة بيان رابعة العدوية، على قرار منعه من السفر، وإلغاء قرار المنع الصادر من قاضى التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إصدار قرار من قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بمنع 13 قاضيا من السفر، على خلفية إصدارهم بيان يدعم الإخوان.

يذكر أن مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر حكما نهائيا فى 28 مارس الماضى بإحالة 33 قاضيا للمعاش، على خلفية إصدارهم البيان سالف الذكر.

وكان المحامى مصطفى الترعى، دفاع المستشار السابق تقدم بتظلم على قرار قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى فى 24 مارس الماضى، بمنع 13 قاضيا من السفر.