إلغاء منع قاضٍ بـ«بيان رابعة» من السفر

مراسل «ONA»:

قضت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بقبول التظلم المقدم من دفاع المستشار محمد وفيق زين الدين، أحد قضاة بيان رابعة، على منعه من السفر، وإلغاء قرار المنع الصادر من قاضي التحقيق.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وياسر أبو العينين، ووجدي عبد المنعم. وكان المحامي مصطفى الترعي، دفاع المستشار السابق “محمد وفيق زين الدين” تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي في 24 مارس الماضي، بمنع 13 قاضيا (قضاة بيان رابعة) من السفر.

واستند الترعي في دفاعه إلى نص المادة 97 من الدستور والتي تكفل حق التقاضي، وحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تحظر المحاكم الاستثنائية.

يذكر أن مجلس التأديب الأعلى للقضاة أصدر حكما نهائيا في 28 مارس الماضي بإحالة 33 قاضيا للمعاش، على خلفية إصدارهم بيان يدعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.