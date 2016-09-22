مرافق أسيوط : تحرير 125 محضر إشغال وأزالة خلال حملات اليوم الواحد‎

تمكن قسم شرطة المرافق، بمحافظة أسيوط، من تحرير 125 محضر أشغالات وأزالة بشوارع ميادين حى غرب وشرق مدينة أسيوط، ضمن حملات اليوم الواحد التي تشنها الأدارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، صرح بذلك العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة أسيوط.

وأشار أيمن إلي أن الحملة استهدفت شوارع ” يسرى راغب و26 يوليو وميدان المجذوب وجسر السلطان وحى السادات ومحمد على مكارم والنميس والجمهورية وأبراج النصر والكورنيش والهلالى والخزان ” ، وتم تحرير 125 محضر أشغالات وأزالة متنوعة، منها محاضر أشغال طريق ومحلات عامة وإدارة منشاة بدون ترخيص وإيقاف أعمال البناء المخالفة وأزالة غرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتندة قماش ورفععربات خشب يد وكارو وفتارين، بالإضافة إلي مضبوطات موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق، إلي أن الحملات مستمرة لمكافحة الأشغالات بكافة صورها، بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والتى تعوق حركة المارة والسيارات لتسيير حركة المرور بالشوارع والميادين الرئيسية، ومنع الأختناقات فى أوقات الذروة.