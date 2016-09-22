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«الخارجية» تستضيف الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر وتايلاند

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«الخارجية» تستضيف الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر وتايلاند «الخارجية» تستضيف الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين مصر وتايلاند

مبنى وزارة الخارجية

عقدت بمقر وزارة الخارجية أمس الأربعاء، اجتماعات الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين وتايلاند، حيث ترأس الجانب المصرى السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وترأس الجانب التايلاندي نائب وزير الخارجية التايلاندي فيراساك فوتراكول .

وتعد المشاورات المنتظمة بين مصر وتايلاند بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية، حيث تم إيلاء اهتمام كبير بتطورات العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تشجيع السياحة بين البلدين، لاسيما فى ضوء خط طيران مباشر بين القاهرة وبانجوك .

 ووجه مساعد وزير الخارجية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الشكر للجانب التايلاندي على مساندته للمساعى المصرية للانضمام لرابطة آسيان كشريك حوار، والتى توج مسارها الأول بتوقيع مصر فى بداية الشهر الجاري على اتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان خلال قمة الآسيان بلاوس.

وتناولت الاجتماعات أيضًا عددًا من الموضوعات فى مقدمتها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتايلاند، فضلاً عن تطورات الأوضاع فى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع فى العراق وفلسطين وليبيا واليمن، كما أطلع الجانب التايلاندي نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بالأوضاع فى منطقة جنوب شرق آسيا.

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