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كريستيان بيتزولد رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان «القاهرة السينمائى»

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المخرج كريستيان بيتزولد

المخرج كريستيان بيتزولد

كتب ـ مصطفى حمزة:

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر عقد دورته الحالية في الفترة ما بين “15 ـ 24 نوفمبر المقبل”، المخرج كريستيان بيتزولد، لرئاسة لجنة التحكيم الدولية للمهرجان.

ويعد بيتزولد أحد أهم المخرجين الألمان فى الوقت الحالى .

ولد بيتزولد سنة 1960 ودرس الإخراج فى اكاديمية الفيلم و التليفزيون الالمانية فى برلين وفى نفس الوقت عمل كمساعد مخرج . و بعد التخرج أخرج ثلاثة أفلام روائية تليفزيونية بين 1995 و 1998 قبل أن يخرج فيلمه الروائى السينمائى الأول بعنوان ” الحالة التى أنا فيها ” الذى نال جائزة أحسن فيلم من جمعية نقاد السينما الألمان سنة 2001.

المخرج كريستيان بيتزولد

المخرج كريستيان بيتزولد

 وفى الأعوام التالية أخرج ستة افلام روائية طويلة منها «باربارا» الذى حصل عنه على 10 جوائز أهمها جائزة الإخراج  فى مهرجان برلين السينمائى الدولى سنة 2012 وجائزة أحسن فيلم من جمعية نقاد السينما الألمان وبطلته طبيبة فى المانيا الديمقراطية فى الثمانينيات من القرن الماضى يتم نفيها إلى مستشفى ريفى صغير بسبب أرائها السياسية ، وكذلك فيلم « فينيكس» الذى نال جائزة إتحاد الصحافة السينمائية FIPRESCI فى مهرجان سان سباستيان 2014 وجائزة احسن ممثلة فى مهرجان مونس لأفلام الحب فى 2015.

المخرج كريستيان بيتزولد

المخرج كريستيان بيتزولد

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