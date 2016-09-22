أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

6.84 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في «2015-2016»

Google+ Print
6.84 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في «2015-2016» 6.84 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في «2015-2016»

وزيرة الاستثمار داليا خورشيد

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، بلوغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق  2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2 %، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الزيادة جاءت بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالي، حيث بلغت نحو 4.5  مليار دولار، مقارنة بـ3 8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18%.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى أن صافي التدفقات الواردة في قطاع البترول نحو 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»