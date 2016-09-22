6.84 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في «2015-2016»

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، بلوغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2 %، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الزيادة جاءت بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالي، حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ3 8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18%.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى أن صافي التدفقات الواردة في قطاع البترول نحو 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.