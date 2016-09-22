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مصرع اثنين وإصابة اثنين في حادث مروع بطريق درنكه بأسيوط‎

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مصرع اثنين وإصابة اثنين في حادث مروع بطريق درنكه بأسيوط‎ مصرع اثنين وإصابة اثنين في حادث مروع بطريق درنكه بأسيوط‎

ارشيفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب أثنين أخرين، في حادث مروع بطريق درنكه دائرة مركز أسيوط، علي خلفية إصطدام سياره مرسيدس بمقطوره.
> تلقي اللواء عاطف القليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العقيد أحمد نظيم، يفيد بوصول ” شعبان ر ، م ” و” حسن .م .ع ” جثث إلي مستشفي أسيوط الجامعي، وكذا إصابة ” محمد. م . ك ” و” جلال . س . ح ” .

تبين بالأنتقال والفحص تعرض سيارتين ” مرسيدس و نقل ” للتصادم علي طريق درنكه الغربي، أدت إلي الوفاه والإصابات.

تم تحرير المحضر وأمرت النيابة، بدفن الجثث لعدم وجود شبهه جنائيه، ونقل المصابين لمستشفي الأيمان العام.

 

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