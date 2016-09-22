ريهام السهلي تناقش قانون الإيجار القديم على «النهار اليوم»

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم المذاع على شاشة “النهار اليوم”، عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، والمحاسب محمد عبد العال، المستشار القانوني لمركز الحق في السكن.

وتتطرق الحلقة للحديث عن ملف الجدل حول قانون الإيجارات القديمة من الظالم ومن المظلوم .. المستأجرون أم الملاك .

كما تتطرق إلى كيف نحقق العدالة بين الطرفين والوصول إلى حلول وسط، وكيف سيتعامل البرلمان مع هذه الأزمة بعد طرح مشروع تعديل القانون للمناقشة، فضلًا عن هل سيكون هناك حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

يُذاع ”يوم بيوم”، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على قناة النهار اليوم.