أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ريهام السهلي تناقش قانون الإيجار القديم على «النهار اليوم»

Google+ Print
ريهام السهلي تناقش قانون الإيجار القديم على «النهار اليوم» ريهام السهلي تناقش قانون الإيجار القديم على «النهار اليوم»

الإعلامية ريهام السهلي

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم المذاع على شاشة “النهار اليوم”،  عمرو حجازي،  نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، والمحاسب محمد عبد العال، المستشار القانوني لمركز الحق في السكن.

وتتطرق الحلقة للحديث عن ملف الجدل حول قانون الإيجارات القديمة من الظالم ومن المظلوم .. المستأجرون أم الملاك .

كما تتطرق إلى كيف نحقق العدالة بين الطرفين والوصول إلى حلول وسط،  وكيف سيتعامل البرلمان مع هذه الأزمة بعد طرح  مشروع تعديل القانون للمناقشة، فضلًا عن هل سيكون هناك حوار مجتمعي قبل إقرار القانون.

يُذاع  ”يوم بيوم”، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على قناة النهار اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا