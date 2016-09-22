بالصور.. وزير الاسكان يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بالخارجة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتسليم عقود وحدات سكنية جديدة بمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد بمدينة الخارجة فى احتفالية كبيرة حضرها منتفعو الوحدات بالمشروع بإجمالى 120 شابا وفتاة وأسرهم ضمن مشروع يشمل إنشاء 912 وحدة سكنية بالوادى الجديد.

وقال وزير الإسكان إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد ضرورة حصول كل شاب تنطبق عليه الشروط على وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطبيقه فعليا، مؤكدا أنه بحث مع اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم كل القضايا التى تتعلق بالمشروعات الإسكانية والخدمية بالمحافظة والعمل على تدليل كل المعوقات التى تحول دون انتهائها ومنها مشروع ترفيق تقسيمات الإسكان والتى سيتم إسنادها للجمعيات الإسكانية بالمحافظة والتعاون معها للانتهاء من إنشائها .