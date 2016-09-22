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بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع أعمال محطات سيناء ومحطة غرب النفق بالسويس

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بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع أعمال محطات سيناء ومحطة غرب النفق بالسويس بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع أعمال محطات سيناء ومحطة غرب النفق بالسويس

>الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس أقليم القناة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والقائم  بأعمال رئيس محطة سيناء أعمال التشغيل اليومى بالمحطة وأعمال التجفيف وتكثيف العمل فيما يخص المطرقة المائية، وذلك للتأكد من أعمال المحطة والتى تقوم بضخ المياه إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة وقرى التوطين وشمال سيناء، ورافقه خلال الجولة المهندس عبد الله عواد رئيس قطاع شمال ونائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسن جاويش مستشار القطاع الفنى، والمهندس حسن زغلول مدير عام التشغيل والصيانة والقائم بعمل رئيس قطاع شرق القناة.

 

وأكد المهندس محمود طه خلال الجولة على أهمية تكثيف العمل وإنجاز المهام المطلوبة فى توقيتاتها، لضمان استمرار ضخ المياه بصورة طبيعية إلى الأماكن السابق ذكرها، مشيرًا إلى أهمية المتابعة فى إنجاح هذه الأعمال.

 

ومن جهة آخرى، قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه القناة، أن اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس التقى بالمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسن مبروك القائم بأعمال رئيس قطاع السويس، حيث استعراض معهم أعمال محافظات القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع السويس، وكذلك التركيز على الموضوعات الهامة، والتى تخص مناطق السلام 1والسلام2 وأبو عارف، وعقب الاجتماع التقى طه بالعاملين بقطاع السويس.

 

وطالب محافظ السويس بمزيد من الجهد والحرص على أداء الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات وصيانة المحطات، كما قام بجولة تفقد خلالها أعمال والإنشاءات الخاصة بمحطة غرب النفق، والتى تقوم بتنفيذها القوات المسلحة، والتى تخدم عدد كبير من القرى التى تحتاج إلى خدمة مياه الشرب فى هذه المنطقة، حيث تم مناقشة إمكانية مد الخدمة إلى قرية الرائد الموجودة بنفس المنطقة، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز المنفذ من المحطة لكى تتم تقديم الخدمة لهذه القرية أيضًا.

 

 

 

 

 


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