«الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 59 حالة

أعلن الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، استقبال عيادات البعثة 80 الف و 306 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الخميس.

وتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها76 الف و 907 حالة بمكة، و3399 في المدينة المنورة، بينما دخلت 442 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 386حالة بعد تمام شفائها، ومازال 56 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح حجازى، في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 39حاله، من بينهم 32 بمستشفيات مكة المكرمة، و 7 حالات بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 59 وفاة فقط حتى الآن، وجميعها وفيات طبيعية وليست بسبب أى أمراض معدية أو تزاحم او تدافع.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية.

وأشار مجاهد، إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن آخر أيام عمل للبعثة الطبية هو 30 من سبتمبر الحالى.