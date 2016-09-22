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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة السعودية

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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة السعودية شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة السعودية

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، – أرشيفية

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية الشقيقة حكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.
> وأعرب الطيب – في بيان اليوم الخميس – عن تقديره الكبير لدور المملكة العربية السعودية الرائد في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكداً ثقته الكاملة في حكمة وقدرة الملك سلمان على مواصلة جهود التنمية والتقدم والنهوض بالمملكة العربية السعودية، مقدراً له جهوده في مساندة أشقائه العرب والمسلمين وخدمة قضايا الأمة.

وأكد فضيلته عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين شعبي والمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق، وأن يمن عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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