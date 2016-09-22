ضبط متهمين بحوزتهما 4 أطنان دقيق وسكر لبيعها بالسوق السوداء فى قنا

ألقت أجهزة الأمن القبض على تاجر تموين، مقيم بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا، لاتهامه بتخزين طن دقيق لبيعها فى السوق السوداء، وصاحب مركز تعبئة مواد غذائية مقيم بنجع حمادى لحيازته 2طن أرز، و1 طن سكر لقيامه باحتكار سلعة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً بضبط كل من "مبارك.ع" 36 سنة تاجر تموين مقيم بأبو مناع بحرى، و"أشرف. أ"، 35 سنة، خلال حملات تموينية على الأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الدقيق والأرز والسكر، واعترف المتهمان بتخزين تلك السلع لبيعها بالسوق السوداء، تحرر محضر بضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.