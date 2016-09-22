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عامل بقنا يتهم جاره بحرق منزله بمساعدة الجن أثناء التنقيب عن الآثار

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عامل بقنا يتهم جاره بحرق منزله بمساعدة الجن أثناء التنقيب عن الآثار عامل بقنا يتهم جاره بحرق منزله بمساعدة الجن أثناء التنقيب عن الآثار

>قنا ــ وائل محمد

حرر عامل محضرا بمركز قسم قنا، يتهم جاره بإشعال النار فى منزله بمساعدة الجن أثناء التنقيب عن الآثار بقرية جزيرة الطوابية وأمر اللواء حسن لطفى بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

كان العميد محسن كمال مأمور مركز قنا، تلقى إخطاراً من على.م 30 سنة، يتهم جاره بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وقيام الجن بحرق أجزاء من منزله نتيجة أعمال الحفر الذى يقوم به جاره لاستخراج القطع الفرعونية الموجودة فى المكان بمساعدة آخرين، وأن النار التهمت منزله أكثر من مرة نتيجة غضب الجن من أعمال الحفر.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا بعرضه على النيابة للاستماع، لأقواله والتحقيق فى الواقعة.


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