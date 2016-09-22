أمن الشرقية يلقى القبض على سمير أبو صالح بعد مطاردة 6 ساعات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، القبض على "سمير أبوصالح" أخطر عنصر إجرامى بأولاد صقر ومعه عبد الرحمن البنى، و4 آخرين من العناصر الخطرة بعد مطاردة 6 ساعات.

وكانت قوة من المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العمليات الخاصة والأمن المركزى، صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد حاصرت عزبة الزنارية التابعة لقرية زور أبواليل،بمركز أولاد صقر، للقبض على "سمير أبوصالح" 30 سنة مسجل خطر ومقيم بالعزبة، وتشكيله العصابى الخطير.

وانتشرت القوات بمداخل ومخارج العزبة، وقامت بمحاصرتها لتضيق الخناق على العناصر الإجرامية التى تتخد من العزبة وكر لها.

ويعتبر سمير أبو صالح، من أخطر العناصر الإجرامية بأولاد صقر، ويقود تشكيل عصابى لترويع المواطنين وسرقتهم، وصادر ضده أحكام تصل عقوبتها إلى 30 سنة، ويتخد من العزبة وكر لممارسة نشاطة الإجرامى،ويقود تشكيل عصابى يضم عناصر من الصالحية والجبل.

وقامت الحملة التى شارك فيها النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر ومعاونه النقيب على عرفة برئاسة العقيد جاسر زايد، رئس فرع البحث لفرع الشمال، بمحاصر العناصر الإجرامية وتم التعامل معهم، فيما سادت حالة من الفرح الشديد بين أهالى أولاد صقر بعد القبض على "سمير وعصابته وخاصة البنى نظرا لقيامهم بترويع المواطنين وسرقتهم .