حظك اليوم برج الدلو..

برج الدلو



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك

عاطفياً: لا تكتفِ بالحب من بعيد، بل إنسَ خجلك وتحلَّ بثقة عالية للتقرب ممّن تحب

صحياً: تتلقى عدداً كبيراً من الدعوات إلى الغداء أو العشاء، حاول عدم تلبية بعضها

ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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