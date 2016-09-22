توالي انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة غدًا 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يتوالى غدا الجمعة، انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا.

كما تنشط على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط للأمطار على شمال سيناء تكون خفيفة على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الاحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

> درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : القاهرة 23 /31 -الإسكندرية 23 / 29 -بورسعيد 24 / 29 -الغردقة 26 / 35 -شرم الشيخ 27 / 36 -الأقصر 23 / 37 -أسوان 25 / 38 -شلاتين 25 / 36 -حلايب 26 / 34 -السلوم 21 / 29.