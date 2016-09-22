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حظك اليوم برج الجدي..

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حظك اليوم برج الجدي.. حظك اليوم برج الجدي..

برج الجدي


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتعرض للضغوط بعد استلامك منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة

عاطفياً: إحذر غيرة أحد الأشخاص فقد يسبب لك تدمير علاقتك المتينة بالحبيب

صحياً: الابتعاد عن الأجواء الرياضية يجعلك أسير الخمول والتهام الطعام بكثرة

ابراج مكتوب
 

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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