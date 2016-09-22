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هاآرتس:مرشحا الرئاسة الأمريكية لم يطلبا لقاء نتنياهو واهتما بلقاء السيسي

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هاآرتس:مرشحا الرئاسة الأمريكية لم يطلبا لقاء نتنياهو واهتما بلقاء السيسي هاآرتس:مرشحا الرئاسة الأمريكية لم يطلبا لقاء نتنياهو واهتما بلقاء السيسي

>كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن المرشحين للرئاسة الأمريكية الجمهورى دونالد والديمقراطية هيلارى كلينتون لم يطلبا لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على عكس لقاءهما بالرئيس المصرى عبد الفتاح فى نيويورك.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر بمكتب نتنياهو قوله إن رئيس الإسرائيلية لم يتلقى دعوة للقاء مرشحى انتخابات الرئاسة الأمريكية، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

 

ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء الإسرائيلى كلمته، مساء اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

 

وكان نتنياهو قد اجتمع، مساء أمس الأربعاء، مع الرئيس الأمريكى بارك أوباما، ووصفت الصحيفة الاجتماع بأنه كان ىيجابيا موضحة أن الرئيس الأمريكى انتقد التوسع بالمستوطنات فى الضفة الغربية.


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