هاآرتس:مرشحا الرئاسة الأمريكية لم يطلبا لقاء نتنياهو واهتما بلقاء السيسي

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن المرشحين للرئاسة الأمريكية الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية هيلارى كلينتون لم يطلبا لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على عكس لقاءهما بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بمكتب نتنياهو قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتلقى دعوة للقاء مرشحى انتخابات الرئاسة الأمريكية، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء الإسرائيلى كلمته، مساء اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وكان نتنياهو قد اجتمع، مساء أمس الأربعاء، مع الرئيس الأمريكى بارك أوباما، ووصفت الصحيفة الاجتماع بأنه كان ىيجابيا موضحة أن الرئيس الأمريكى انتقد التوسع بالمستوطنات فى الضفة الغربية.