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تأجيل دعوى روبى للخلع من زوجها سامح عبد العزيز لجلسة 25 أكتوبر

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تأجيل دعوى روبى للخلع من زوجها سامح عبد العزيز لجلسة 25 أكتوبر تأجيل دعوى روبى للخلع من زوجها سامح عبد العزيز لجلسة 25 أكتوبر

>كتبت أسماء شلبى

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل دعوى الخلع المقامة من "رانيا حسين محمد" الشهيرة بروبى ضد المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 25 أكتوبر لرأى النيابة، وعرض الصلح للمرة الثانية.

 

وكانت الفنانة "روبى" أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 3136 لسنة 2015، وطالبت فيها بالخلع من زوجها المخرج سامح عبد العزيز، وقالت فى دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعى فى سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة "طيبة"، ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها، وأضافت فى دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.

 

وتقدمت روبى بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى مما دفعها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

 

يذكر أن الفنانة "روبى" تزوجت سريا من المخرج سامح عبد العزيز المتزوج من الإعلامية داليا فرج ولديه 3 أطفال ودبت الخلافات بينهما ليعلنا بعدها انفصالهما، ثم عادا مجددا لتنهى الفنانة زواجهما بدعوى خلع.


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