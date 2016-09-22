وزير الإسكان: الرئيس وجه بضرورة حصول كل شاب على وحدة سكنية مدعمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة حصول كل شاب على وحدة سكنية مدعمة على مستوى الجمهورية، وفقا لانطباق الشروط والقواعد عليه، فى إطار حرص الدولة على توفير المسكن المناسب لكل مواطن، وهو ما تنفده الوزارة بدقة وشفافية من خلال التوسع فى إنشاء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى المحافظات.

جاء ذلك على هامش توزيع وزير الإسكان عقود الإسكان الاجتماعى فى المرحلة قبل الأخيرة من مشروع إنشاء 912 وحدة سكنية، حيث تم توزيع العقود لـ120 شابا بمدينة الخارجة، فى احتفالية كبيرة حضرها اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، واللواء محمد ناصر رئيس جهاز التعمير، وعدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.