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وزير الإسكان: أى حد هيقدم على شقة وهو مستحق هياخدها خلال سنة

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وزير الإسكان: أى حد هيقدم على شقة وهو مستحق هياخدها خلال سنة وزير الإسكان: أى حد هيقدم على شقة وهو مستحق هياخدها خلال سنة

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن أى مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية مدعمة وهو مستحق لها أى تنطبق عليه الشروط سوف يحصل عليها خلال عام على الحد الأقصى وهى المدة التى يتم تنفيد المشروع فيها، مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المختصة تنفد مشروع الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية باعتباره من أكبر المشروعات الإسكانية فى العالم.

وأضاف وزير الإسكان أن محافظة الوادى الجديد تم تنفيذ المشروع فيها فى جميع المراكز، وسيتم استكماله بإنشاء 1000 وحدة سكنية جديدة فى المرحلة الثانية، مؤكدا أنه ناقش مع المحافظ فكرة إنشاء البيت الريفى من خلال تقديم دعم للمواطنين فى القرى ليستفيدوا من المشروع.

وأوضح مدبولى أنه ناقش أيضا مشكلة أراضى الجمعيات كإحدى المشكلات التى يعانى منها الإهالى حيث طلب الوزير من المختصين عمل دراسة شاملة لإمكانية توصيل المرافق، ويتم دعم الجمعيات المسئولة عن تلك الأراضى وتقسيط هذا الدعم على فترات للتيسير عليها.


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